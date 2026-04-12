Widzew bojuje o záchranu i s Kozlovským: Snažíme sa byť jeden tím
Autor TASR
Lodž 12. apríla (TASR) - Slovenský futbalista Samuel Kozlovský je v posledných zápasoch dôležitou súčasťou boja Widzewu Lodž o záchranu v najvyššej poľskej súťaži. V sobotu zdolal jeho tím Termalicu 1:0 a 26-ročný obranca bol druhýkrát za sebou v základe. Na júnový reprezentačný zraz zatiaľ nemyslí, no dúfa v nomináciu aj minutáž v najcennejšom drese.
Lodžu patrí v neúplnej tabuľke Ekstraklasy predposledné sedemnáste miesto so stratou jedného bodu na pásmo bezpečia. Tím však neprehral už päť stretnutí a nazbieral v nich dovedna deväť bodov. „Zápas bol ťažký, mali sme pár situácií, kedy sme mohli skórovať skôr a nemuseli byť nervózni do konca. Našťastie to prišlo v závere a myslím, že nám všetkým odľahlo, lebo týždeň predtým sme mali podobnú situáciu, kde sme skórovali v závere a Rakow nám dal gól v nadstavení (1:1). Musíme hrať na výsledky, keďže stále nám hrozí vypadnutie z ligy,“ povedal Kozlovský pre TASR.
Necelú polhodinu boli v sobotu domáci v početnej výhode po druhej žltej karte pre obrancu Arkadiusza Kasperkiewiča. Práve vtedy padol aj jediný gól v podaní Sebastiana Bergiera, ktorý prekonal v bránke Termalice slovenského gólmana Adriána Chovana. „Nálada v šatni sa strieda od zápasu k zápasu. Snažíme sa však byť ako jeden tím. Je dôležité, aby sme to teraz ukázali aj na ihrisku, že my sme tí lepší ako mužstvo a nie len individuality,“ povedal Kozlovský, ktorého Widzewu zostáva do konca sezóny šesť duelov. V nich to vyzerá pre slovenského beka sľubne, keďže posledný mesiac začal nastupovať a dostáva aj plnú minutáž.
„Máme pár zranení a káder je široký hlavne v obrane, takže ma teší, že mi tréner dal šancu a môžem byť opäť v hre. Vždy to pomôže mentálne, keď môžem prežívať tie momenty na ihrisku ako keď sa na to iba pozerám z lavičky,“ priblížil Kozlovský. V Lodži je druhú sezónu, no odvtedy ho vedie už piaty tréner. Posledná zmena prišla v marci, keď Srb Aleksandar Vukovič nahradil Chorváta Igora Jovičeviča. „Hodnotiť trénerov je ťažké, najmä ak pod jedným som nedostal veľa šancí. S trénerom Vukovičom sa však cítim lepšie, keď sa mu niečo nepáči, povie to do tváre, má otvorený vzťah a komunikuje so všetkými,“ priblížil Kozlovský pre TASR. V posledných štyroch dueloch je súčasťou defenzívy, ktorá inkasovala len raz: „Myslím si, že trénera tešia výkony obrany. V zime nám prišli stopéri Przemyslaw Wisniewski a Steve Kapuadi, ktorí pomohli k vystuženiu našej defenzívy a posledné zápasy to aj ukazujú.“
Slovenskú reprezentáciu čakajú v júni prípravné zápasy. Kozlovský nebol s národným tímom od októbra, no práve nedávne výkony môžu byť klopaním nazad medzi „sokolov“. „Nerozmýšľal som nad tým. V prvom rade sa sústredím teraz len na Widzew a na ďalší zápas, ktorý budem mať. Samozrejme dúfam, že ak bude šanca ísť, tak budem mať možnosť, nie len prísť na zraz, ale aj odohrať nejaké minúty a ukázať sa,“ opísal reprezentant. Prvý a zatiaľ jediný štart v najcennejšom drese prišiel v septembri 2024 proti Azerbajdžanu v Lige národov (2:0), kde naskočil v závere namiesto Dávida Hancka. „Tréner Francesco Calzona viackrát hovoril, že preňho neexistujú prípravné zápasy na medzinárodnej úrovni a že berie každý zápas ako súťažný. Takže ak dostanem nomináciu, pôjdem aj ja tak nastavený na zraz,“ dodal obranca.
