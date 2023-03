Wiererová vyhrala aj masák, Bátovská Fialková na 16. priečke

Östersund 12. marca (TASR) - Talianska biatlonistka Dorothea Wiererová zvíťazila v nedeľných pretekoch Svetového pohára s hromadným štartom vo švédskom Östersunde. Na štyroch streľbách neminula ani raz a pripísala si druhé prvenstvo v sérii, keď uspela aj vo štvrtok vo vytrvalostných pretekoch. Slovenská reprezentantka Paulína Bátovská Fialková obsadila 16. miesto s mankom +1:33,6 min, keď minula dvakrát.



Na druhej priečke dobehla taktiež bezchybná Francúzka Lou Jeanmonnotová s odstupom 6,3 sekundy. Tretia pozícia patrila vedúcej žene priebežného poradia SP i disciplíny Julii Simonovej. Francúzka udávala tón pretekov, no jedinú chybu si nechala na úplne posledný výstrel a do cieľa dobehla s odstupom +11,1.



Wiererová zvíťazila druhýkrát v sezóne a celkovo má v kariére na konte 16 individuálnych triumfov v SP. Simonová urobila dôležitý krok k zisku veľkého i malého krištáľového glóbusu. Na poslednom podujatí sezóny v Osle ju čakajú ešte tri štarty, vrátane "masáku."



Bátovská Fialková ani raz nepochybila na ležke a v prvej polovici pretekov sa držala na hranici prvej desiatky. Prvýkrát minula až 13. terč a v stojke potom minula ešte raz a to na štvrtej položke celkovo 19. terč.