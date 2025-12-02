< sekcia Šport
Wiererová vyhrala vytrvalostné preteky, Slovenkám sa nedarilo
Na cieľovej rovinke dokázala stiahnuť manko na prekvapujúcu líderku Sonju Leinamovú z Fínska.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Östersund 2. decembra (TASR) - Talianska biatlonistka Dorothea Wiererová sa stala prvou víťazkou individuálnej súťaže v novej sezóne Svetového pohára. V utorkových vytrvalostných pretekoch na 15 km vo švédskom Östersunde triumfovala s dvoma chybami na strelnici časom 43:08,0 minút. Na cieľovej rovinke dokázala stiahnuť manko na prekvapujúcu líderku Sonju Leinamovú z Fínska, ktorú odsunula na druhú priečku len o tri desatiny sekundy. Tretia skončila Francúzka Camille Benedová so stratou 8,4 s. Z kvarteta slovenských reprezentantiek skončila najvyššie až na 74. mieste Paulína Bátovská Fialková.
V utorok panovali v Östersunde náročné podmienky, biatlonistkám robil problémy hlavne vietor, jeho rýchlosť sa miestami na strelnici vyšplhala až na 15 km/h. To sa odrazilo na počte chýb a žiadna zo 103-členného štartového poľa neskončila s nulou na konte. Tridsaťpäťročná Wiererová ukázala, že má stále rýchlosť a na strelnici vyťažila z bohatých skúseností. Na prvých dvoch položkách síce minula po jednom terči, no na ďalších dvoch bola stopercentná a začala sťahovať manko na súperky.
Benedová spravila len jedinú chybu a so štartovým číslom 13 bola dlho v cieli prvá a čakala, ako sa bude dariť jej konkurentkám. Tie postupne odpadli, medzi nimi aj skúsené a favorizované Nórky, Francúzky i Švédky. Zdolala ju až Leinamová, ktorá doteraz nikdy nestála na stupňoch víťaziek v SP a len raz skončila v individuálnych pretekoch v najlepšej desiatke. V utorok v Östersunde jej však vyšla streľba, jedinú chybu spravila na tretej položke a po štvrtej čistej začala stíhať Benedovú. Aj keď sa jej v záverečnom okruhu míňali sily, dokázal ju zdolať. Poľavenie ju však nakoniec stálo senzačné prvé miesto. Wiererová ukázala mohutný finiš a tesne triumfovala.
Bolo to už jej sedemnáste víťazstvo v individuálnych pretekoch SP a siedme vo vytrvalostných pretekoch. Čakala naň od marca 2023, keď práve v Östersunde triumfovala vo vytrvalostných a aj pretekoch s hromadným štartom. Zároveň je to jej prvé umiestnenie na pódiu odvtedy. Na pódium v SP sa prvýkrát postavila okrem Leinamovej aj Benedová.
Bátovská Fialková odštartovala s nulou a držala sa vpredu, no na stojke prišli dve chyby a nakoniec ich nazbierala až sedem. Skončila tak až na 74. mieste s mankom 6:54,4 minúty. O stupienok nižšie bola Zuzana Remeňová so šiestimi chybami (+7:10,4 min). Ema Kapustová spravila o jednu menej, ale obsadila až 82. miesto (+7:47,1) a z kvarteta Sloveniek dopadla najhoršie Anastasia Kuzminová s deviatimi nesklopenými terčmi a mankom 8:49,7 min na 92. priečke.
V utorok panovali v Östersunde náročné podmienky, biatlonistkám robil problémy hlavne vietor, jeho rýchlosť sa miestami na strelnici vyšplhala až na 15 km/h. To sa odrazilo na počte chýb a žiadna zo 103-členného štartového poľa neskončila s nulou na konte. Tridsaťpäťročná Wiererová ukázala, že má stále rýchlosť a na strelnici vyťažila z bohatých skúseností. Na prvých dvoch položkách síce minula po jednom terči, no na ďalších dvoch bola stopercentná a začala sťahovať manko na súperky.
Benedová spravila len jedinú chybu a so štartovým číslom 13 bola dlho v cieli prvá a čakala, ako sa bude dariť jej konkurentkám. Tie postupne odpadli, medzi nimi aj skúsené a favorizované Nórky, Francúzky i Švédky. Zdolala ju až Leinamová, ktorá doteraz nikdy nestála na stupňoch víťaziek v SP a len raz skončila v individuálnych pretekoch v najlepšej desiatke. V utorok v Östersunde jej však vyšla streľba, jedinú chybu spravila na tretej položke a po štvrtej čistej začala stíhať Benedovú. Aj keď sa jej v záverečnom okruhu míňali sily, dokázal ju zdolať. Poľavenie ju však nakoniec stálo senzačné prvé miesto. Wiererová ukázala mohutný finiš a tesne triumfovala.
Bolo to už jej sedemnáste víťazstvo v individuálnych pretekoch SP a siedme vo vytrvalostných pretekoch. Čakala naň od marca 2023, keď práve v Östersunde triumfovala vo vytrvalostných a aj pretekoch s hromadným štartom. Zároveň je to jej prvé umiestnenie na pódiu odvtedy. Na pódium v SP sa prvýkrát postavila okrem Leinamovej aj Benedová.
Bátovská Fialková odštartovala s nulou a držala sa vpredu, no na stojke prišli dve chyby a nakoniec ich nazbierala až sedem. Skončila tak až na 74. mieste s mankom 6:54,4 minúty. O stupienok nižšie bola Zuzana Remeňová so šiestimi chybami (+7:10,4 min). Ema Kapustová spravila o jednu menej, ale obsadila až 82. miesto (+7:47,1) a z kvarteta Sloveniek dopadla najhoršie Anastasia Kuzminová s deviatimi nesklopenými terčmi a mankom 8:49,7 min na 92. priečke.
1. kolo SP vo švédskom Östersunde - vytrvalostné preteky žien na 15 km:
1. Dorothea Wiererová (Tal.) 43:08,0 min (2), 2. Sonja Leinamová (Fín.) +0,3 s (1), 3. Camille Benedová (Fr.) +8,4 (1), 4. Lou Jeanmonnotová (Fr.) +31,3 (2), 5. Hanna Öbergová (Švéd.) +34,3 (3), 6. Maya Cloetensová (Belg.) +37,7 (1), 7. Amy Basergová (Švaj.) +47,5 (2), 8. Elvira Öbergová +51,6 (3), 9. Anna Magnussonová (obe Švéd.) +1:01,8, 10. Lisa Vittozziová (Tal.) +1:02,8 (3), ... 74. Paulína BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ +6:54,4 (7), 75. Zuzana REMEŇOVÁ +7:10,4 (6), 82. Ema KAPUSTOVÁ +7:47,1 (5), 92. Anastasia KUZMINOVÁ (všetky SR) +8:49,7 (4)
celkové poradie (1 z 25):
1. Wiererová 90 b, 2. Leinamová 75, 3. Benedová 65, 4. Jeanmonnotová 55, 5. H. Öbergová 50, 6. Cloetensová 45
poradie vytrvalostných pretekov (1 z 4):
1. Wiererová 90 b, 2. Leinamová 75, 3. Benedová 65, 4. Jeanmonnotová 55, 5. H. Öbergová 50, 6. Cloetensová 45
1. Dorothea Wiererová (Tal.) 43:08,0 min (2), 2. Sonja Leinamová (Fín.) +0,3 s (1), 3. Camille Benedová (Fr.) +8,4 (1), 4. Lou Jeanmonnotová (Fr.) +31,3 (2), 5. Hanna Öbergová (Švéd.) +34,3 (3), 6. Maya Cloetensová (Belg.) +37,7 (1), 7. Amy Basergová (Švaj.) +47,5 (2), 8. Elvira Öbergová +51,6 (3), 9. Anna Magnussonová (obe Švéd.) +1:01,8, 10. Lisa Vittozziová (Tal.) +1:02,8 (3), ... 74. Paulína BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ +6:54,4 (7), 75. Zuzana REMEŇOVÁ +7:10,4 (6), 82. Ema KAPUSTOVÁ +7:47,1 (5), 92. Anastasia KUZMINOVÁ (všetky SR) +8:49,7 (4)
celkové poradie (1 z 25):
1. Wiererová 90 b, 2. Leinamová 75, 3. Benedová 65, 4. Jeanmonnotová 55, 5. H. Öbergová 50, 6. Cloetensová 45
poradie vytrvalostných pretekov (1 z 4):
1. Wiererová 90 b, 2. Leinamová 75, 3. Benedová 65, 4. Jeanmonnotová 55, 5. H. Öbergová 50, 6. Cloetensová 45