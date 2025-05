Wiggins bol roky závislí od heroínu: Som rád, že žijem

Londýn 13. mája (TASR) - Bývalý úspešný britský cyklista Bradley Wiggins priznal, že bol po skončení kariéry závislý od kokaínu. Víťaz Tour de France z roku 2012 a päťnásobný olympijský šampión je podľa vlastných slov už rok čistý.



Wiggins ukončil kariéru v roku 2016. „Dlhú dobu som bol obeťou vlastných rozhodnutí. Pohyboval som sa na tenkom lane. Boli časy, keď môj syn každý deň ráno čakal, že ma nájde mŕtveho. Mnoho rokov som bol takmer neustále pod vplyvom drog,“ vyznal sa Wiggins v rozhovore pre The Observer.



V súčasnosti 45-ročný Brit má za sebou aj osobný bankrot. S platením liečebného procesu mu výrazne pomohol iný bývalý známy cyklista, ktorého taktiež postihol úpadok zo slávy pre dopingový škandál, Američan Lance Armstrong. „Moja závislosť bola spôsob, akým som hľadal recept na odstránenie bolesti, ktorú som prežíval. Stále sa snažím prísť na to, ako mnohé veci zvládnuť, no už mám nad sebou väčšiu kontrolu. Som oveľa viac v mieri so sebou samým a to je veľká vec. Som rád, že žijem,“ pripustil.



Wigginsovi pomohla k návratu na správnu cestu aj rodina. „Mal som v sebe veľa sebanenávisti a ešte som ju stupňoval. Nebol som tou osobou, akou som chcel byť. Uvedomil som si však, že ubližujem veľa ľuďom okolo mňa a že mám veľký problém,“ doplnil.