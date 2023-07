Wightman nebude obhajovať titul na 1500 m

Londýn 5. júla (TASR) - Britský bežec Jake Wightman sa rozhodol vynechať tohtoročné MS v atletike. Dôvodom sú pretrvávajúce problémy s holennou kosťou a zadným stehenným svalom.



Minuloročný majster sveta v behu na 1500 m si chce zároveň šetriť sily na OH 2024 v Paríži. "Bohužiaľ, budem musieť chvíľu počkať. V dôsledku zranenia, ktoré som utrpel vo februári, som sa musel vyrovnať s niekoľkými ďalšími prekážkami. Mal som pocit, že čas je na mojej strane, no nakoniec mi vypršal. To znamená, že nebudem môcť súťažiť na svetovom šampionáte. Som veľmi sklamaný, že nebudem môcť obhajovať titul, no musím sa sústrediť na to, aby si moje telo oddýchlo a pripravilo sa na budúci rok," citovala Wightmana agentúra PA.



Dvadsaťosemročný bežec sa stal prvým Britom po 39 rokoch, ktorý triumfoval na MS na 1500 m. Na vlaňajšom šampionáte v Eugene nečakane predstihol úradujúceho olympijského víťaza Jakoba Ingebrigtsena z Nórska. Zaujímavosťou je, že dané preteky na štadióne Hayward Field komentoval jeho otec Geoff Wightman. Tohtoročné MS v Budapešti sú na programe od 19. do 27. augusta.