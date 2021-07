Wijnaldum odišiel z Liverpoolu, necítil uznanie ani podporu

Paríž 24. júla (TASR) - Holandský futbalista Georginio Wijnaldum prezradil, že sa rozhodol prestúpiť z FC Liverpool do Parížu St. Germain aj preto, že necítil dostatočnú podporu pri útokoch na jeho osobu na sociálnych sietiach. Stredopoliar odišiel do tímu Ligue 1 bez odstupného.



Tridsaťročný Wijnaldum odohral za "The Reds" viac ako 200 duelov, do klubu prišiel v roku 2016 z Newcastle United. "Liverpool pre mňa znamená veľa, no v istých chvíľach som tam necítil lásku a uznanie. Nie od spoluhráčov, problém bol s ľuďmi z druhej strany. O fanúšikoch na štadióne nemôžem povedať nič zlé, vždy ma podporovali. Na sociálnych médiách som však pri neúspechu bol vždy ja prvý, na ktorého sa nadávalo," povedal podľa AFP Wijnaldum.