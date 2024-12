Wilander i Corretja veria, že Djokovič získa ďalší grandslamový titul

Štokholm 25. decembra (TASR) - Sedemnásobný grandslamový šampión Mats Wilander je presvedčený, že Novak Djokovič ešte rozšíri svoju zbierku titulov z tenisových turnajov veľkej štvorky. Povedal to v diskusii s ďalšími bývalými úspešnými tenistami Alexom Corretjom a Laurou Robsonovou.



Tridsaťsedemročný Srb v roku 2024 nezískal primát na grandslamovom turnaji prvýkrát od roku 2017. Naďalej tak má na konte 24 titulov, čo je historický rekord. Dočkal sa však vytúženého olympijského zlata z dvojhry, keď triumfoval v Paríži. "Novak získa ďalší grandslamový titul. Neodvážim sa však predpovedať na ktorom turnaji," uviedla bývalá svetová jednotka Wilander v diskusii expertov Eurosportu a so Švédom súhlasil aj Alex Corretja, niekdajší hráč číslo 2 v rebríčku ATP: "Môže vyhrať ktorýkoľvek," pripustil Španiel.



Bývalá najlepšia Britka podľa rebríčka WTA Laura Robsonová verí, že Djokovičovi prospeje spolupráca s novým trénerom. "Andy Murray bude po jeho boku. Bude to fungovať. Získa ďalší Grand Slam," vyhlásila Robsonová a vyjadrila opačný názor ako iný bývalý úspešný tenista John McEnroe, podľa ktorého spolupráca Djokoviča a ešte donedávna aktívneho britského tenistu nebude mať dlhé trvanie.