Wild ešte v sezóne neprehrávali, Floridu zdolali 5:1, Hynes: Vyspelosť

New York 23. októbra (TASR) - Hokejisti Minnesoty Wild sú prvý tím od sezóny 1969/70, ktorý v úvodných šiestich zápasoch sezóny ani raz neprehrával v riadnom hracom čase. Nevšednú bilanciu potvrdili aj v nočnom zápase na ľade obhajcu Stanleyho pohára Floridy, ktorú zdolali 5:1. Bolo to pre nich tretie víťazstvo po sebe.



Hráči Minnesoty sa vo všetkých doterajších zápasoch prebiehajúcej sezóny dostali do vedenia a počas riadneho hracieho času nedovolili súperovi otočiť skóre. Na konte majú dve prehry proti Seattle Kraken po samostatných nájazdoch a s Winnipegom Jets po predĺžení, no ani v týchto zápasoch neprehrávali. Dlhšiu sériu mali na štarte sezóny iba hráči Bostonu, ktorí si ju udržali v úvodných siedmich dueloch sezóny 1969/70. Pre Wild je prebiehajúca sezóna zároveň druhá v klubovej histórii, ktorú začali šiestimi zápasmi bez prehry v riadnom hracom čase. Prvýkrát sa im to podarilo v sezóne 2008/09. Sebavedomie si zvýšili presvedčivým víťazstvom na ľade víťaza Stanleyho pohára. "Keď hráte v tejto aréne, tak sa od vás očakáva vysoká úroveň hry. Musíte ísť naplno vo všetkých fázach hry, takisto aj pri mantineloch a pred bránkou. Panters majú výborný tím so silným forčekingom. My sme ukázali vyspelosť, ktorou sa snažíme prezentovať od začiatku sezóny," pripomenul tréner John Hynes.



V nočných zápasoch sa štvrtýkrát v histórii NHL stalo, že bolo v akcii všetkých 32 tímov. V 16 dueloch padlo 98 gólov s priemerom 6,1 gólu na zápas. Do klubovej histórie Seattlu Kraken sa v nich zapísal útočník Jared McCann. V zápase s Coloradom (2:3) strelil jeden gól a stal sa prvým hráčom, ktorý strelil sto gólov v základnej časti v drese Kraken. Tento míľnik dosiahol v 240. zápase. Celkovo má na konte 166 presných zásahov, z ktorých časť strelil aj dresoch Vancouveru, Floridy a Pittsburghu.