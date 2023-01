Wild predĺžili sériu domácich triumfov nad Tampou na desať

Saint Paul 5. januára (TASR) - Hokejisti Minnesoty zvíťazili nad Tampou Bay v desiatom domácom zápase za sebou. Vlaňajších finalistov zámorskej NHL zdolali v stredu vysoko 5:1 a predĺžili tak sériu, ktorá sa začala v apríli 2011. "Bleskom" vtedy podľahli v Xcel Energy Center 1:3.



Wild išli do vedenia 15. minúte po góle Joela Erikssona Eka a v polovici druhého dejstva viedli už 3:0. Tampe dal následne nádej Brayden Point, ktorý znížil na dvojgólový rozdiel. O necelé dve minúty však skóroval Sam Steel a na konečných 5:1 upravil v závere Kirill Kaprizov počas power play. Pripísal si tak druhý presný zásah v stretnutí a predĺžil sériu domácich duelov s bodovým zápisom na štrnásť. Pri góle na 2:0 mu asistoval Matt Boldy, ktorý si taktiež pripísal dva kanadské body (0+2). Americký útočník sa napriahol na strelu spoza ľavého kruhu, zmiatol súpera a poslal prudkú prihrávku na ruského spoluhráča, ktorý ju usmernil do brány z medzikružia.



"Padlo to tam na poslednú chvíľu, nemal som dobrý výhľad a snažil som sa poslať puk niekde k nemu. Ako prvé som mu povedal, že to bolo dosť šialené. Už len to, ako to spracoval. Neviem, ako to spravil, ale bolo to pôsobivé," uviedol ku gólu Boldy pre oficiálnu webstránku profiligy. Podľa jeho spoluhráča a kapitána Jareda Spurgeona pridala víťazstvu veľmi na hodnote bojovnosť súpera.



"Vždy sa musíte porovnávať s tímami, ktoré bojujú až do konca. A oni bojovali do úplne poslednej chvíle. Práve preto je tento triumf ešte lepší," povedal Spurgeon. Oporou jeho tímu bol brankár Filip Gustavsson, ktorý vykryl 34 striel a dosiahol 97,1-percentnú úspešnosť zákrokov. Švéd však išiel z ľadu dole 128 sekúnd pred záverečnou sirénou. "Bolo mu zle a tak striedal. Nič viac neviem. Určite je na prehliadke, ale neviem žiadne detaily," povedal k brankárskej dvojke tréner domácich Dean Evason.



V drese Lightning sa predstavil aj slovenský obranca Erik Černák. Nastúpil v tretej formácii, na ľade strávil 16:22 minúty a pripísal si jednu mínusku. "Majú dobrý tím, tvrdý, silný a rázny. Dnes by nám muselo všetko vyjsť, čo sa nestalo," uznal kvalitu súpera kapitán hostí Steven Stamkos.