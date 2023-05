William Nylander napokon neposilní Švédov na MS

Riga/Tampere 21. mája (TASR) - William Nylander napokon neposilní švédsku hokejovú reprezentáciu na MS v Tampere a Rige. Útočník Toronta zdôvodnil svoj krok tým, že nechce obrať o miesto na súpiske iného hráča.



Podľa denníka Sportbladet sa mal Nylander po vypadnutí Maple Leafs v 2. kole play off NHL pripojiť k národnému mužstvu v Tampere, no napokon svoju účasť odriekol. Ako informovala televízia TSN, 27-ročný útočník nechcel vytlačiť zo švédskeho kádra iných hráčov, ktorí už boli v dejisku MS, medzi nimi aj svojho mladšieho brata Alexa, hráča Pittsburghu. Švédi figurovali pred nedeľnými zápasmi na 2. mieste tabuľky A-skupiny o bod za vedúcimi USA.



William Nylander patrí medzí hlavných ofenzívnych ťahúňov Toronta, v uplynulej sezóne si vytvoril osobné maximá v profilige so 40 gólmi a 87 bodmi v 82 zápasoch základnej časti. V 11 dueloch play off pridal 10 bodov (4+6).