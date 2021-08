Williams odchádza z Manchestru United na hosťovanie do Norwichu

Manchester 23. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester United poslal obrancu Brandona Williamsa na hosťovanie do Norwichu. U konkurenta v Premier League strávi celú sezónu.



"Norwich hrá rád zo zabezpečenej obrany a vyráža do protiútokov. Aj to ma inšpirovalo, aby som sem prišiel. Verím, že tu v spolupráci s trénerom dokážem vyrásť ako hráč," povedal podľa DPA anglický reprezentant do 21 rokov.