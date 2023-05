Williams skončil na poste trénera Phoenixu Suns

New York 14. mája (TASR) - Monty Williams už nie je tréner basketbalistov Phoenixu Suns. Klub zámorskej NBA ho prepustil dva dni po vypadnutí v 2. kole play off s Denverom (2:4 na zápasy). Suns viedol v štyroch sezónach od roku 2019.



Päťdesiatjedenročný Williams získal vlani ocenenie Tréner roka v NBA. V minulom ročníku priviedol klub z Arizony ku 64 víťazstvám v základnej časti, čo je rekord organizácie. Phoenix vtedy suverénne triumfoval v základnej časti, no rovnako vypadol už v druhom kole vyraďovačky. Celkovo mal so Suns bilanciu 194-115, v tejto sezóne obsadili jeho zverenci štvrtú priečku v základnej časti Západnej konferencie.



V roku 2021 priviedol Williams hráčov Phoenixu až do finále NBA, kde jeho tím podľahol Milwaukee 2:4 na zápasy. Suns stále čakajú na prvý titul v zámorskej profilige, na konte majú zatiaľ iba tri neúspešné účasti vo finále v rokoch 1976, 1993 a 2021. Williams predtým v NBA viedol v pozícii hlavného trénera aj New Orleans (2010–2015). Informovala agentúra AFP.