Williams vyhral šiestu etapu i celú Tour Down Under

Tour Down Under v Austrálii - 6. etapa (Unley - Mount Lofty, 128 km)



1. Stephen Williams (V. Brit./Israel Premier Tech) 3:05:26 h,

2. Jhonnathan Narvaez (Ekv./Ineos-Grenadiers),

3. Isaac Del Toro Romero (Mex./SAE Team Emirates),

4. Bart Lemmen (Hol./Team Visma) všetci rovnaký čas ako víťaz,

5. Laurence Pithie (N.Zel./Groupama-FDJ) + 3 s



Konečné poradie:



1. Williams 19:14:04 h,

2. Narvaez + 9 s,

3. Del Toro Romero + 11,

4. Oscar Onley (V.Brit./Team DSM-Firmenich PostNL) + 20, Lemmen + 23

Adelaide 21. januára (TASR) - Britský cyklista Stephen Williams z tímu Israel Premier Tech zvíťazil v záverečnej etape pretekov Tour Down Under a stal sa celkovým víťazom úvodného podujatia sezóny WorldTour. V záverečnom špurte na vrchole Mount Lofty predstihol Ekvádorčana Jhonnatana Narvaeza (Ineos-Grenadiers) a Mexičana Isaaca del Toro Romera zo SAE Team Emirates.Williams mal po šiestich etapách pretekov s celkovou dĺžkou 824,6 km čas 19:13:34 h. Druhý sa umiestnil so stratou 9 sekúnd Narvaez. Nedeľné pódium uzavrel Del Toro Romero s mankom 11 s na víťaza. Bodovaciu súťaž vyhral Austrálčan Sam Welsford (Bora–Hansgrohe) a vrchársku jeho krajan Luke Burns (Team BridgeLane)." vyhlásil Williams pre agentúru AFP.