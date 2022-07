New York 3. júla (TASR) - Basketbalista Zion Williamson predĺži zmluvu s New Orleans Pelicans na päť rokov. Kontrakt garantuje 21-ročnému Američanovi príjem 193 miliónov dolárov a pokiaľ bude v budúcej sezóne zvolený do All Star tímu, alebo získa niektoré individuálne ocenenie, zvýši sa čiastka ešte o ďalších 38 miliónov. Zámorské médiá o tom informoval hráčov agent Austin Brown.



Jednotku draftu NBA z roku 2019 počas kariéry v elitnej súťaži decimujú zdravotné problémy. Za tri roky odohral len 85 zápasov, drží si však skvelý strelecký priemer 25,7 bodu zápas.



Do premiérovej sezóny 2019/2021 naskočil s trojmesačným oneskorením po zranení kolena z prípravy a stihol v nej odohrať len 24 zápasov. Ďalších 61 štartov pridal v nasledujúcej sezóne, v ktorej ho nominovali do Zápasu hviezd. O uplynulú sezónu úplne prišiel pre zlomeninu a operáciu pravej nohy.