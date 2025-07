Williamsonová počas majstrovských osláv: Príbeh sa ešte neskončil

Londýn 29. júla (TASR) - Príbeh anglickej futbalovej reprezentácie sa podľa kapitánky tímu Leah Williamsonovej ešte neskončil. Prisľúbila to počas utorkových osláv obhajoby titulu z majstrovstiev Európy žien.



Angličanky zdolali v nedeľnom finále v Bazileji úradujúce majsterky sveta Španielky v jedenástkovom rozstrele. V uliciach Londýna v utorok absolvovali majstrovskú jazdu v otvorenom autobuse, ktorá vyvrcholila pred pamätníkom kráľovnej Viktórie pri Buckinghamskom paláci. „Zadržiavam slzy. Toto je neuveriteľné a je to jedna z najlepších vecí, akej sme kedy boli súčasťou. Ďakujeme, že ste prišli. Všetko, čo robíme, robíme pre seba a náš tím, ale robíme to aj pre krajinu a mladé dievčatá. Pred 30 alebo 40 rokmi táto práca neexistovala a my píšeme históriu každým krokom. Zostaňte s nami, tento príbeh sa ešte neskončil,“ uviedla Williamsonová pred niekoľkotisícovým davom.



Cesta Anglicka za trofejou bola na rozdiel od predošlého domáceho šampionátu tŕnistá. Na úvod skupinovej fázy podľahlo Francúzsku 1:2 a vo štvrťfinále, semifinále i finále rozhodlo až po predĺžení či rozstrele, pričom zakaždým prehrávalo minimálne o gól. „Existuje veľa spôsobov, ako vyhrať futbalový zápas, a my sme to opakovane robili tým ťažkým. Ale vidíte, ako veľmi nám záleží na tom, že hráme za Anglicko a ako veľmi to milujeme. Rok 2022 bol ako rozprávka, ale toto je naozaj ťažko vybojované a sme na seba veľmi hrdé. Takže vám ďakujeme a dúfame, že ste hrdí aj vy,“ dodala 28-ročná obrankyňa.



Trénerka tímu Sarina Wiegmanová si na konto pripísala tretiu trofej z ME za sebou, v roku 2017 doviedla k titulu Holanďanky. „Bol to chaos. Dúfala som, že bude o trochu menší, ale nedodržali svoj sľub, že veci dokončia rýchlejšie. Jednoducho sme si stále udržiavali nádej a vieru. Tie sa objavili, keď to bolo naozaj potrebné a naliehavé. V roku 2022 sme mali skvelé puto, ale myslím si, že teraz to urobilo zásadný rozdiel. Všetci boli pripravení sa navzájom podporiť. Bolo úžasné byť toho súčasťou,“ citovala 55-ročnú Holanďanku agentúra DPA.