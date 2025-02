Williamsová a Kvitová budú štartovať v Indian Wells

Indian Wells 20. februára (TASR) - Venus Williamsová dostala od organizátorov turnaja BNP Paribas Open v Indian Wells voľnú kartu. Turnaj, ktorý sa začne budúci mesiac, bude prvým podujatím sedemnásobnej grandslamovej šampiónky vo dvojhre po takmer roku. Štyridsaťštyriročná Williamsová sa naposledy predstavila v prvom kole na Miami Open 19. marca 2024.



Williamsová sa po prvýkrát objavila v Indian Wells v roku 1994. Získala päť titulov vo Wimbledone a dva na US Open vo dvojhre, spolu má 14 grandslamových titulov. Zvyšné pridala vo štvorhre so svojou mladšou sestrou Serenou.



Voľnú kartu dostala aj dvojnásobná wimbledonská šampiónka Petra Kvitová, ktorá sa vracia do hry po 15-mesačnej prestávke po pôrode a tínedžeri Joao Fonseca a Learner Tien. Osemnásťročný Fonseca triumfoval tento mesiac na Argentina Open, získal svoj prvý titul na okruhu ATP.