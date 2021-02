Williamsová verí, že si do pondelka vyrieši problémy s ramenom

Melbourne 6. februára (TASR) - Americká tenistka Serena Williamsová verí, že do začiatku Australian Open stihne vyriešiť svoje problémy s ramenom. Pre zdravotné ťažkosti musela v piatok odstúpiť z turnaja Yarra Valley Classic.



Dvadsaťtrinásobná grandslamová víťazka podstupuje intenzívnu terapiu a je presvedčená, že v pondelok bude pripravená na úvodný grandslam sezóny. "Cítim sa celkom dobre, už som absolvovala liečbu a som si istá, že to bude dobré," citovala Williamsovú agentúra DPA.



Napriek priaznivej prognóze nechce Američanka riskovať a svojmu zdravotnému stavu prispôsobí aj pozápasovú regeneráciu: "Musím sa s tým vyrovnať a po každom stretnutí ma zrejme čaká iný druh cvičenia ako obyčajne. To bude zásadné, aby som zvládla turnaj." Williamsová sa v prvom kole stretne s Nemkou Laurou Siegemundovou.



Williamsová nie je jediná, koho pred začiatkom Australian Open trápia zdravotné problémy. Japonka Naomi Osaková tiež odstúpila pred semifinále na turnaji Gippsland Trophy. Zranenie trápi aj Simonu Halepovú a Viktoriu Azarenkovú. V mužskom pavúku je otázny Rafael Nadal.