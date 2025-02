Willian bude opäť obliekať dres Fulhamu: Skvelá príležitosť

Londýn 6. februára (TASR) - Brazílsky futbalový krídelník Willian bude opäť obliekať dres Fulhamu. Do londýnskeho klubu prišiel ako voľný hráč z gréckeho Olympiakos Pireus.



Tridsaťšesťročný Willian hral za Fulham v rokoch 2022 až 2024. V septembri minulého roka odišiel do Grécka, kde sa mu v decembri skončila zmluva. "Je skvelá príležitosť opäť hrať za tento klub. Som plne motivovaný nastúpiť na trávnik a robiť veci dobre. Som úplne šťastný a moja rodina tiež. Sme radi, že sme späť," konštatoval Brazílčan podľa AP. Willian v minulosti pôsobil aj v ďalších londýnskych tímoch. Sedem rokov obliekal dres Chelsea, odkiaľ potom prestúpil do Arsenalu.