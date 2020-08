Willian by mal v nasledujúcej sezóne hrať za Arsenal

Londýn 7. augusta (TASR) - Brazílsky útočník Willian by si mal v novej sezóne obliekať dres Arsenalu Londýn. Na sociálnej sieti Twitter o tom informoval novinár Nicolo Schira z denníka La Gazzetta dello Sport.



Podľa zdroja podpíše Brazílčan zmluvu s Arsenalom do roku 2023 a jeho ročný plat bude 6 miliónov eur. Dohoda by tiež mala obsahovať rôzne bonusy.



Willian pôsobil od roku 2013 v konkurenčnej Chelsea Londýn a po skončení tejto sezóny mu skončila zmluva. V ročníku 2019/2020 odohral v Premier League 36 zápasov, strelil 9 gólov.