Willian José bude do konca sezóny hosťovať vo Wolverhamptone

Londýn 23. januára (TASR) – Anglický futbalový klub Wolverhampton Wanderers získal na hosťovanie do konca tejto sezóny brazílskeho útočníka Williana Josého. Súčasťou dohody so španielskym San Sebastianom je a aj opcia na trvalý prestup. Jej výšku nezverejnili.



Dvadsaťdeväťročný útočník pôsobí v San Sebastiane od roku 2016. V jeho drese odohral 170 duelov, v ktorých zaznamenal 62 gólov. Premiéru v novom pôsobisku by si mohol odkrútiť budúcu sobotu v zápase 21. kola na ihrisku Crystal Palace.