Willian ukončil po dvoch rokoch svoje pôsobenie vo Fulhame

Londýn 16. augusta (TASR) - Brazílsky futbalista Willian Borges da Silva ukončil svoje pôsobenie vo Fulhame. Tridsaťšesťročný krídelník hral v klube Premier League dve sezóny.



Bývalý hráč Arsenalu a Chelsea vlani podpísal vo Fulhame ročné predĺženie zmluvy, ktoré teraz vypršalo. Podľa agentúry Reuters odíde pravdepodobne do Saudskej Arábie.



"Chcel by som poďakovať Fulhamu za krásne dva roky. Boli to výnimočné časy, som nesmierne poctený, že som mohol byť súčasťou tohto veľkého klubu s úžasnými fanúšikmi. Zažil som neuveriteľné chvíle a tento klub bude navždy v mojom srdci," napísal Borges da Silva na sociálnej sieti. Brazílsky krídelník odohral vo Fulhame 58 stretnutí, v ktorých strelil deväť gólov.