Wilson absolvoval operáciu kolena a nestihne úvod novej sezóny

New York 26. mája (TASR) - Útočník Washingtonu Capitals Tom Wilson sa vo štvrtok podrobil operácii kolena a pravdepodobne nestihne úvod novej sezóny hokejovej NHL. Zotavovať by sa mal podľa nhl.com šesť až osem mesiacov.



Wilson sa zranil v prvej tretine prvého zápasu play off proti Floride Panthers, keď sa snažil naraziť obrancu MacKenzieho Weegara. Pri náraze si roztrhol predný skrížený väz v ľavom kolene. Capitals nestačili na víťaza základnej časti a s Panthers prehrali v šiestich zápasoch. Wilson napriek zraneniu ešte dvakrát s tímom trénoval, ale generálny manažér Brian MacLellan po vypadnutí Capitals povedal, že nebola šanca, aby sa Wilson do play off vrátil.



Dvadsaťosemročný kanadský útočník, ktorý je spoluhráčom slovenského obrancu Martina Fehérváryho, si v základnej časti vytvoril kariérne maximum v počte gólov (24), asistencií (28) aj bodov (52) v 78 zápasoch. V 647 dueloch v drese Capitals nazbieral 273 bodov (115+158). Washington ho draftoval v roku 2012 v prvom kole zo 16. miesta. V roku 2018 pomohol tímu z hlavného mesta k zisku Stanley Cupu.