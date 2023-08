Wilson podpísal novú sedemročnú zmluvu s Washingtonom

Washington 4. augusta (TASR) - Útočník Tom Wilson podpísal nový sedemročný kontrakt s klubom zámorskej hokejovej NHL Washington Capitals. Celkovo mu prinesie 45,5 milióna amerických dolárov s priemerným ročným príjmom 6,5 milióna. Platiť začne v sezóne 2024/2025 a platiť bude do roku 2031.



Dvadsaťdeväťročný Wilson odohral v minulej sezóne za Capitals iba 33 duelov, v ktorých nazbieral 22 bodov (13+9), no až 78 trestných minút, čo bolo najviac v celom tíme. V ročníku 2021/22 reprezentoval klub v All Star zápase súťaže a vytvoril si osobné rekordy v góloch (24), asistenciách (28) i bodoch (52).



"Som nadšený, že som predĺžil zmluvu a zostanem v tomto tíme. To som naozaj vždy chcel. Neviem sa dočkať štartu novej sezóny," uviedol podľa oficiálnej stránky profiligy Wilson, ktorý hrá vo Washingtone celú kariéru v NHL. Klub si ho vybral v drafte 2012 zo 16. miesta a v roku 2018 s ním získal Stanleyho pohár.