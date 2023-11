Wilson sa podľa Howea nepripojí pre zranenie k reprezentácii Anglicka

Londýn 11. novembra (TASR) - Anglický futbalový útočník Callum Wilson sa nepripojí k reprezentácii Anglicka na zápasy kvalifikácie ME proti Malte a Severnému Macedónsku. V sobotu to uviedol hráčov klubový tréner z Newcastlu United Eddie Howe.



Tridsaťjedenročný zakončovateľ "The Magpies" utrpel zranenie zadného stehenného svalu v stretnutí Ligy majstrov proti Borussii Dortmund (0:2) a vynechal ligový duel s Bournemouthom (0:2). Howe prezradil, že Wilson vynechá najbližší zraz "Albiónu": "Callum nebude cestovať s reprezentáciou. Bude mimo hry niekoľko týždňov."