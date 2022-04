Wilson skončil po 19 rokoch na poste generálneho manažéra San Jose

San Jose 8. apríla (TASR) - Doug Wilson odstúpil po 19 sezónach z postu generálneho manažéra hokejového klubu NHL San Jose Sharks. Jeho kompetencie si naďalej ponechá Joe Will, pokým "žraloci" nenájdu nového stáleho GM.



Will riadil hokejové operácie klubu už od novembra, odkedy Wilson zo zdravotných dôvodov nemohol vykonávať svoju funkciu. "Aj keď som za niekoľko uplynulých mesiacov urobil veľký pokrok, cítim, že je v najlepšom záujme organizácie a mňa, aby som odstúpil od svojich súčasných povinností a sústredil sa na svoje zdravie a úplné uzdravenie. Teším sa na pokračovanie mojej kariéry v NHL v budúcnosti," uviedol Wilson vo vyhlásení.



Majiteľ klubu Hasso Plattner uviedol, že spolu s Willom a tímovým prezidentom Jonathanom Becherom budú hľadať nového generálneho manažéra, pričom to môže trvať až do leta.



Wilson priviedol San Jose štrnásťkrát do play off a v roku 2016 to dotiahli Sharks až do finále Stanlehyo pohára, v ktorom podľahli Pittsburghu Penguins 2:4 na zápasy. "Doug a jeho tím dosiahli pozoruhodné výsledky v dlhom období, ktorým sa môže rovnať len veľmi málo klubov NHL," povedal Plattner podľa AP.



Šesťdesiatštyriročný Wilson je bývalý obranca, ktorý strávil štrnásť sezóne v drese Chicaga Blackhawks a záverečné dve v San Jose. V roku 1982 získal Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu ligy a vlani ho uviedli do Hokejovej siene slávy v Toronte. V základnej časti NHL odohral 1024 zápasov a nazbieral 827 bodov (237+590), v 95 dueloch play off pridal 19 gólov a 61 asistencií.