Wilson udrel Gregora hokejkou do hlavy, dostal šesťzápasový dištanc

New York 23. marca (TASR) - Kanadský hokejista Tom Wilson dostal od oddelenia pre hráčsku bezpečnosť NHL dištanc na šesť zápasov. Krídelník Washingtonu pyká za zákrok na Noaha Gregora v stredajšom dueli s Torontom (3:7), keď najprv čisto narazil súpera na mantinel, no následne sa zahnal hokejkou a udrel s ňou protihráča do hlavy. V zápase za to dostal dvojnásobný menší trest.



Wilson vyrovnal najdlhšiu suspendáciu v tejto sezóne. Šesťzápasový dištanc dostal v decembri aj David Perron z Detroitu, ktorý krosčekoval do hlavy Arťoma Zuba z Ottawy. Wilson si "odsedí" už šiesty trest v profiligovej kariére. Z platu mu strhnú 161.458 dolárov. Do súťažného diania sa bude môcť vrátiť až 4. apríla v zápase proti Pittsburghu. Spoluhráč slovenského obrancu Martina Fehérváryho sa môže voči verdiktu disciplinárky odvolať, informovala agentúra AP.