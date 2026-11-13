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< sekcia Šport

Wilson vypadol minimálne na mesiac zo zostavy Chicaga pre zlomenú ruku

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Na archívnej snímke z 2. novembra 2026 hráč Caleb Wilson z Chicaga Bulls počas zápasu zámorskej NBA proti Philadelphii 76ers vo Philadelphii. Foto: TASR/AP

Wilson nedohral duel so San Antoniom, predbežná doba jeho absencie sa odhaduje na štyri až šesť týždňov. Klub prehodnotí jeho zdravotný stav po troch týždňoch.

Autor TASR
Chicago 13. novembra (TASR) - Basketbalisti Chicaga Bulls sa v zámorskej NBA minimálne najbližší mesiac musia zaobísť bez služieb Američana Caleba Wilsona. Dvadsaťročného krídelníka vyradila z hry zlomená pravá ruka.

Wilson nedohral duel so San Antoniom, predbežná doba jeho absencie sa odhaduje na štyri až šesť týždňov. Klub prehodnotí jeho zdravotný stav po troch týždňoch. Pre Chicago ide o citeľnú stratu, keďže sa snaží prekopať svoje družstvo a navyše je výsledkovo na spodných priečkach Východnej konferencie. Wilson mal priemer 18,9 bodu, 6,2 doskoku a 1,9 asistencie na zápas. Informovala agentúra AP.
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