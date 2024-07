Wimbledon: Obhajca titulu Alcaraz zdolal Medvedeva, postúpil do finále

muži - dvojhra - semifinále:



Carlos Alcaraz (Šp.-3) - Daniil Medvedev (Rus.-5) 6:7 (1), 6:3, 6:4, 6:4

Londýn 12. júla (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa stal prvým finalistom mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Obhajca titulu a tretí nasadený hráč triumfoval v piatkovom semifinále nad Rusom Daniilom Medvedevom v štyroch setoch 6:7 (1), 6:3, 6:4, 6:4. V súboji o titul sa stretne s víťazom duelu medzi Talianom Lorenzom Musettim a Srbom Novakom Djokovičom.Alcaraz sa pokúsi o zisk štvrtého grandslamového titulu. Okrem vlaňajšieho prvenstva vo Wimbledone má v zbierke aj tohtoročný triumf na Australian Open a titul z US Open 2022.uviedol Alcaraz.Prvý set priniesol až štyri brejky, po dva na každej strane a dospel do tajbrejku. Ten bol v réžii piateho nasadeného Rusa, ktorý viedol 5:1 a napokon v ňom triumfoval 7:1. "poznamenal Alcaraz, ktorý spravil v prvom sete 15 nevynútených chýb, no v druhom sa v tomto ukazovateli zlepšil na osem a súpera nepustil ani k jednému brejkbalu. Medvedevovi vzal podanie vo štvrtom geme (3:1) a do konca druhého setu si už obaja podržali servis (6:3). Obdobný priebeh mal aj tretí set. Alcaraz brejkol súpera v treťom geme, po čistej hre na vlastnom podaní zvýšil na 3:1 a doviedol ho do víťazného konca. Štvrtý set sa začal dvomi vyrovnanými hrami, ktoré sa skončili brejkami. Alcaraz vzal Medvedevovi podanie za stavu 3:3 a v zostávajúcich dvoch gemoch si postrážil svoje. V desiatom geme premenil hneď svoj prvý mečbal. "" konštatoval podľa AFP Alcaraz, ktorý triumfom upravil vzájomnú bilanciu s Medvedevom na päť víťazstiev a dve prehry.