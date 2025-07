Wimbledon: Američan Paul a Austrálčan De Minaur zvládli úvodné kolo

muži - dvojhra - 1. kolo:



Tommy Paul (USA-13) - Johannus Monday (V.Brit.) 6:4, 6:4, 6:2, Lorenzo Sonego (Tal.) - Jaime Faria (Portug.) 6:3, 6:4, 6:2, Fábián Marozsán (Maď.) - James Mccabe (Aust.) 6:1, 6:4, 6:3, Alex De Minaur (Aust.-11) - Roberto Carballes Baena (Šp.) 6:2, 6:2, 7:6 (2), Miomir Kecmanovič (Srb.) - Alex Michelsen (USA-30) 6:2, 3:6, 6:3, 3:6, 7:6 (6), Aleksandar Vukič (Aust.) - Chun-hsin Tseng (Tai.) 6:3, 6:4, 4:6, 7:6 (4), Botic van De Zandschulp (Hol.) - Matteo Arnaldi (Tal.) 7:6 (4), 7:6 (5), 6:4, Sebastian Ofner (Rak.) - Hamad Medjedovič (Srb.) 7:6 (8), 3:1 - skreč, Jannik Sinner (Tal.-1) - Luca Nardi (Tal.) 6:4, 6:3, 6:0, Nikoloz Basilašvili (Gruz.) - Lorenzo Musetti (Tal.-7) 6:2, 4:6, 7:5, 6:1, Šintaro Močizuki (Jap.) - Giulio Zeppieri (Tal.) 2:6, 3:6, 6:3, 7:6 (6), 7:5, Mariano Navone (Arg.) - Denis Shapovalov (Kan.-27) 3:6, 6:4, 6:1, 6:4, Arthur Cazaux (Fr.) - Adam Walton (Aust.) 6:3, 7:6 (6), 4:6, 6:7 (5), 6:1



Londýn 1. júla (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner postúpil suverénne do druhého kola grandslamového turnaja vo Wimbledone. Jednotka svetového rebríčka ATP a najvyššie nasadený hráč mužského pavúka zdolal v talianskom derby Lucu Nardiho 6:4, 6:3 a 6:0.,“ povedal Sinner v televíznom rozhovore po víťaznom vstupe do dvojhry.Američan Tommy Paul sa predstaví v druhom kole, na úvod účinkovania v dvojhre zdolal Brita Johannusa Mondaya v troch setoch 6:4, 6:4 a 6:2. Ďalej ide aj nasadená jedenástka Austrálčan Alex De Minaur, nad Španielom Robertom Carballesom Baenom zvíťazil 6:2, 6:2 a 7:6 (2). Naopak s turnajom sa rozlúčil už v prvom kole Američan Alex Michelsen, po päťsetovej bitke prehral so Srbom Miomirom Kecmanovičom 6:2, 3:6, 6:3, 3:6 a 7:6 (6).Cenný skalp získal kvalifikant Nikoloz Basilašvili z Gruzínska, keď prešiel cez nasadenú sedmičku Taliana Lorenza Musettiho po výsledku 6:2, 4:6, 7:5 a 6:1. „" vyjadril sa Basilašvili po zdolaní minuloročného semifinalistu.