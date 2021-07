Wimbledon: Berrettini zdolal Hurkacza a postúpil do finále

muži - dvojhra - semifinále:



Matteo Berrettini (Tal.-7) - Hubert Hurkacz (Poľ.-14) 6:3, 6:0, 6:7 (3), 6:4

Londýn 9. júla (TASR) - Taliansky tenista Matteo Berrettini sa premiérovo v kariére predstaví vo finále grandslamového turnaja. V semifinále dvojhry vo Wimbledone si ako siedmy nasadený v piatok poradil so štrnástkou podujatia Poliakom Hubertom Hurkaczom v štyroch setoch 6:3, 6:0, 6:7 (3) a 6:4. V nedeľňajšom finále sa stretne s úspešnejším z druhého semifinále medzi Srbom Novakom Djokovičom a Kanaďanom Denisom Shapovalovom.Dvadsaťpaťročný Berrettini dosiahol doteraz najvýznamnejší úspech v kariére, v semifinále na podujatiach veľkej štvorky bol predtým aj na US Open v roku 2019. Aktuálne deviaty hrač svetového rebríčka je vôbec prvý taliansky hráč, ktorý sa predstaví vo wimbledonskom finále. Grandslamový titul vybojoval z jeho krajanov naposledy Adriano Panatta na Roland Garros v roku 1976. Na londýnskej tráve štartuje iba tretíkrát v kariére, prišiel sem ovenčený titulom z turnaja na rovnakom povrchu v Queen´s Clube. Na okruhu ATP získal zatiaľ päť titulov.Prvé semifinále malo v úvode vyrovnaný priebeh iba do piatej hry prvého setu. Od stavu 2:3 zo svojho pohľadu už na dvorci jasne dominoval Berrettini, ktorý vyhral nasledujúcich 11 hier v sérii a urobil rozhodujúci krok k postupu. Rodák z Ríma minimálne kazil, v druhom sete urobil jedinú nevynútenú chybu. Navyše ťažil z precízneho servisu i výbornej hry na returne, v druhom dejstve dovolil súperovi iba 40-percentnú úspešnosť po prvom podaní a sám sa v tejto štatistike dostal na úroveň 92%. Aj v treťom sete mal herne navrch, ale Hurkacz si tentoraz podržal servis a v tajbrejku už kraľoval. Poliak získal rýchlo náskok 4:0 a vynútil si štvrtý set. Ten bol po brejku hneď v prvej hre už opäť v réžii Berrettiniho, ktorý nepustil súpera do šance na obrat a tešil sa z víťazstva.povedal v prvej reakcii po postupe do finále taliansky hráč. V ten istý deň ako on zabojuje o wimbledonský titul, nastúpia večer v londýnskom Wembley jeho krajania vo finále futbalových ME proti domácemu Anglicku.Berrettini ani raz v dueli neprišiel o svoj servis, odvrátil dva brejkbaly a sám ich premenil šesť z desiatich. Talian zahral 22 es a urobil jednu dvojchybu, Hurkacz mal túto bilanciu 5:1. Berrettini jasne predčil súpera v štatistike víťazných úderov (60:27), urobil spolu 18 nevynútených chýb oproti 26 zo strany Poliaka. Zápas trval 2:36 h.Hurkacz sa predtým na turnaji blysol vyradením Švajčiara Rogera Federera i Rusa Daniila Medvedeva, no napokon sa nestal prvým poľským mužom v grandslamovom finále v histórii. Pred ním sa z jeho krajanov dostal na jednom zo štyroch top turnajov do semifinále iba Jerzy Janowicz.