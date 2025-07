Wimbledon: Cash s Glasspoolom víťazmi mužskej štvorhry

Julian Cash, Lloyd Glasspool (V. Brit.-5) - Rinky Hijikata, David Pel (Austr./Hol.) 6:2, 7:6 (3)

Londýn 12. júla (TASR) - Britskí tenisti Julian Cash s Lloydom Glasspoolom sa stali víťazmi mužskej štvorhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Piata nasadená dvojica zdolala vo finále na tráve All England Clubu austrálsko-holandské duo Rinky Hijikata, David Pel 6:2, 7:6 (3). Pre oboch je to prvý grandslamový titul v kariére.Cash a Glasspool sa stali prvou čisto britskou dvojicou od roku 1936, ktorá vyhrala štvorhru vo Wimbledone. Pred 89 rokmi sa to podarilo Patovi Hughesovi a Raymondovi Tuckeyovi. „“ uviedol Glasspool v pozápasovom rozhovore na kurte. Pre britské duo je to už piaty titul v prebiehajúcej sezóne. „“ povedal Cash.