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Wimbledon: Cobolli vyradil de Minaura, postúpil do štvrťfinále dvojhry

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Taliansky tenista Flavio Cobolli oslavuje po výhre prvého setu v zápase proti Austrálčanovi Alexovi de Minaurovi v osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Wimbledon v Londýne 6. júla 2026. Foto: TASR/AP

Finalista tohtoročného Roland Garros vyrovnal postupom do štvrťfinále svoj najlepší výsledok na londýnskej tráve.

Autor TASR
Londýn 6. júla (TASR) - Taliansky tenista Flavio Cobolli sa druhýkrát v kariére prebojoval do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V osemfinále zvíťazil v pozícii nasadenej deviatky nad päťkou „pavúka“ Alexom de Minaurom z Austrálie 7:5, 7:6 (4), 6:3.

Finalista tohtoročného Roland Garros vyrovnal postupom do štvrťfinále svoj najlepší výsledok na londýnskej tráve, vlani v boji o semifinále prehral so Srbom Novakom Djokovičom.



muži - dvojhra - osemfinále:

Flavio Cobolli (Tal.-9) - Alex de Minaur (Austr.-5) 7:5, 7:6 (4), 6:3
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