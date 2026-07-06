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Wimbledon: Cobolli vyradil de Minaura, postúpil do štvrťfinále dvojhry
Finalista tohtoročného Roland Garros vyrovnal postupom do štvrťfinále svoj najlepší výsledok na londýnskej tráve.
Autor TASR
Londýn 6. júla (TASR) - Taliansky tenista Flavio Cobolli sa druhýkrát v kariére prebojoval do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V osemfinále zvíťazil v pozícii nasadenej deviatky nad päťkou „pavúka“ Alexom de Minaurom z Austrálie 7:5, 7:6 (4), 6:3.
Finalista tohtoročného Roland Garros vyrovnal postupom do štvrťfinále svoj najlepší výsledok na londýnskej tráve, vlani v boji o semifinále prehral so Srbom Novakom Djokovičom.
Finalista tohtoročného Roland Garros vyrovnal postupom do štvrťfinále svoj najlepší výsledok na londýnskej tráve, vlani v boji o semifinále prehral so Srbom Novakom Djokovičom.
muži - dvojhra - osemfinále:
Flavio Cobolli (Tal.-9) - Alex de Minaur (Austr.-5) 7:5, 7:6 (4), 6:3
Flavio Cobolli (Tal.-9) - Alex de Minaur (Austr.-5) 7:5, 7:6 (4), 6:3