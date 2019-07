WIMBLEDON: Djokovič čelí v Srbsku kritike za angažovanie Ivaniševiča

Provládne srbské médiá označili tento krok za škandalózny, keďže medzi mnohými Srbmi i Chorvátmi stále panuje vzájomná nevraživosť po krvavom vojnovom konflikte na začiatku 90-tych rokov.

Belehrad 4. júla (TASR) - Novak Djokovič čelí v rodnom Srbsku vlne kritiky za to, že na prebiehajúci grandslamový turnaj vo Wimbledone angažoval do svojho realizačného tímu Gorana Ivaniševiča z Chorvátska.



"Je to facka všetkým jeho fanúšikom," citoval belehradský bulvárny denník Informer bývalého hráča NBA Darka Miličiča. Srbské médiá v tejto súvislosti pripomenuli rozhovor Ivaniševiča pre New York Times počas vojnového konfliktu, v ktorom mal počas streleckého tréningu so zbraňou v ruke povedať, že by si želal, "aby predo mnou stálo zopár Srbov".



"Goran je z Chorvátska, ja som Srb. Obaja pochádzame z krajiny, ktorá sa kedysi nazývala Juhoslávia. Keď som bol malý a začal som sledovať tenis, pozeral som jeho zápas s Petom Samprasom. Každý v tomto regióne mu vtedy fandil," povedal v reakcii Djokovič, ktorého mama je etnická Srbka, narodená v Chorvátsku. Djokovič čelil doma podobnej kritike už počas vlaňajších MS vo futbale, keď po vypadnutí Srbska verejne vyhlásil, že na turnaji drží palce Chorvátom.



Zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu sa so 47-ročným Ivaniševičom dohodol na pomoci počas úvodných dní turnaja. Wimbledonský šampión z roku 2001 uviedol, že takúto ponuku od Djokoviča neočakával. "Bol som trochu prekvapený. Je škoda, že tu budem len prvý týždeň, pretože mám potom ďalšie povinnosti. Ale keď zavolá Novak, mnoho vecí odložíte," vyhlásil Ivaniševič.



Svetová jednotka Djokovič v All England Clube obhajuje minuloročný triumf, doteraz tento prestížny turnaj vyhral štyrikrát (2011, 2014, 2015, 2018).