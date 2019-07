WIMBLEDON: Djokovič sa stal prvým semifinalistom mužskej dvojhry

Muži - dvojhra - štvrťfinále:



Roberto Bautista Agut (23-Šp.) - Guido Pella (26-Arg.) 7:5, 6:4, 3:6, 6:3

Novak Djokovič (1-Srb.) - David Goffin (21-Belg.) 6:4, 6:0, 6:2

Murray so S. Williamsovou neuspeli v osemfinále mixu

Wimbledon 10. júla (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa stal prvým semifinalistom mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Najvyššie nasadený obhajca titulu zdolal vo štvrťfinále Belgičana Davida Goffina hladko 6:4, 6:0, 6:2. V dueli o postup do finále nastúpi v piatok na tráve All England Clubu proti nasadenej dvadsaťtrojke Španielovi Robertovi Bautistovi Agutovi, ktorý zvíťazil nad Argentínčanom Guidom Pellom 7:5, 6:4, 3:6, 6:3.Djokovič počas celého zápasu s Goffinom ťažil z výborného podania. Hral trpezlivo od základnej čiary, vedel si pripraviť dobré pozície na zakončenie výmen. Goffina zlomila nevydarená koncovka prvého setu a v druhom, v ktorom pôsobil na dvorci odovzdaným dojmom, inkasoval od "Noleho" kanára. V treťom dejstve sa snažil hrať agresívne a dostať Djokoviča pod tlak, no za stavu 1:2 stratil podanie a Srb už zápas dotiahol do úspešného konca.uviedol Djokovič v prvom interview po 70. wimbledonskom víťazstve a deviatom postupe medzi elitné kvarteto.Bautista Agut postúpil do prvého grandslamového semifinále v kariére.povedal Španiel po skončení štvrťfinálového duelu.Britský tenista Andy Murray s Američankou Serenou Williamsovou neuspeli v osemfinále mixu na grandslamovom turnaji vo Wimbledone Na tráve All England Clubu podľahli najvyššie nasadenej brazílsko-americkej dvojici Bruno Soares, Nicole Melicharová 3:6, 6:4, 2:6.Serena Williamsová sa môže naplno koncentrovať na semifinále dvojhry, v ktorom vo štvrtok nastúpi proti Češke Barbore Strýcovej. Murray sa vo Wimbledone vrátil na grandslamovú scénu po operácii bedrového kĺbu. Na comeback vo dvojhre zatiaľ dvojnásobný víťaz tretieho grandslamu sezóny nepomýšľa.