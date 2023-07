Wimbledon: Djokovič zdolal Rubľova a postúpil do semifinále

muži - dvojhra - štvrťfinále:



Novak Djokovič (Srb.-2) - Andrej Rubľov (Rus.-7) 4:6, 6:1, 6:4, 6:3

Jannik Sinner (Tal.-8) - Roman Safiullin (Rus.) 6:4, 3:6, 6:2, 6:2

Wimbledon 11. júla (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič postúpil do dvanásteho semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Druhý nasadený obhajca titulu zdolal vo svojom jubilejnom 400. zápase na podujatiach veľkej štvorky Rusa Andreja Rubľova 4:6, 6:1, 6:4, 6:3. V ďalšom kole sa v repríze vlaňajšieho štvrťfinále stretne s Jannikom Sinnerom z Talianska.Tridsaťšesťročný Djokovič vyrovnal rekord Švajčiara Rogera Federera a predstaví sa v 46. semifinále na grandslame. Na wimbledonskej tráve to bolo zároveň už jeho 33. víťazstvo v sérii, čo je taktiež rekord. Úvod stretnutia priniesol vyrovnaný priebeh. Djokovič mal v šiestom geme tri šance získať súperovo podanie, no nevyužil ani jednu. Prvý brejk zápasu získal Rubľov za stavu 4:4 a prvý set sa stal jeho korisťou. Druhý bol v jasnej réžii Djokoviča, ktorý dvakrát Rusa brejkol. V treťom dejstve získal sedemnásobný wimbledonský šampión podanie Rubľova v piatom geme a v desiatom premenil piaty setbal. Srb prevzal opraty zápasu do svojich rúk a vo štvrtom sete dovolil svojmu súperovi tri hry. V prípade zisku 24. grandslamového titulu môže vyrovnať zápis Federera, ktorý získal v All England Clube osem trofejí vo dvojhre.," uviedol Djokovič v rozhovore na kurte.Sinner postúpil do prvého singlového grandslamového semifinále, keď ako ôsmy nasadený hráč zvíťazil nad Rusom Romanom Safiullinom 6:4, 3:6, 6:2, 6:2. Talian vstúpil lepšie aj do druhého vzájomného zápasu proti Safiullinovi, keď vďaka brejku v deviatom geme získal prvý set. Sinner viedol aj v druhom dejstve 3:1, no potom prehral päť hier za sebou. Jeho súper si tak vo svojom prvom štvrťfinále na Grand Slame pripísal zisk setu. Favorit však opäť zabral v treťom a štvrtom, keď získal zhodne po dva brejky a postúpil.Dvadsaťjedenročný Talian tak dosiahol svoj životný úspech na podujatiach veľkej štvorky, ktorý môže ešte vylepšiť. "," povedal v pozápasovom rozhovore Sinner. Stal sa najmladším tenisom, ktorý postúpil do semifinále v All England Clube od roku 2007.