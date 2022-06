Dzalamidzeová ušla zákazu účasti Rusov vo Wimbledone

Londýn 20. júna (TASR) - Natela Dzalamidzeová sa vyhla zákazu účasti ruských tenistov na tohtoročnom grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Rodáčka z Moskvy získala gruzínske občianstvo a figuruje v deblovom "pavúku" v páre so Srbkou Aleksandrou Kruničovou.



Dvadsaťdeväťročná špecialistka na štvorhru už má vo svojom profile na stránke Ženskej tenisovej asociácie (WTA) gruzínsku vlajku. "Občianstvo hráčov je definované vlajkou, pod ktorou nastupujú na profesionálnych podujatiach. Proces riadia WTA, Asociácia tenisových profesionálov (ATP) a Medzinárodná tenisová federácia (ITF)," uviedol organizátor turnaja All England Club v reakcii pre agentúru AP. O zmene občianstva Dzalamidzeovej ako prvé informovalo periodikum The Times.



Organizátori Wimbledonu zakázali v apríli hrať Rusom a Bielorusom v dôsledku vojny na Ukrajine. WTA a ATP zareagovali rozhodnutím, že tento rok sa na turnaji nebudú dať získať žiadne body do rebríčkov.