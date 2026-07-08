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Wimbledon: Fery prekvapujúco postúpil do semifinále, čaká ho Zverev
Domáca senzácia Fery, 114. hráč svetového rebríčka, sa v boji o finále stretne s Nemcom Alexandrom Zverevom.
Autor TASR
Londýn 8. júla (TASR) - Britský tenista Arthur Fery prekvapujúco postúpil už do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V stredajšom štvrťfinále zdolal deviatku „pavúka“ Taliana Flavia Cobolliho 6:4, 7:6 (4), 6:0 a po 25 rokoch sa stal sa prvým držiteľom voľnej karty, ktorý sa prebojoval medzi najlepšiu štvorku vo dvojhre na londýnskej tráve. V roku 2001 sa to podarilo Goranovi Ivaniševičovi.
Domáca senzácia Fery, 114. hráč svetového rebríčka, sa v boji o finále stretne s Nemcom Alexandrom Zverevom. Druhý nasadený hráč si vo štvrťfinále poradil so šiestym nasadeným Američanom Taylorom Fritzom v troch setoch 6:4, 6:4, 6:2.
Domáca senzácia Fery, 114. hráč svetového rebríčka, sa v boji o finále stretne s Nemcom Alexandrom Zverevom. Druhý nasadený hráč si vo štvrťfinále poradil so šiestym nasadeným Američanom Taylorom Fritzom v troch setoch 6:4, 6:4, 6:2.
muži - dvojhra - štvrťfinále:
Arthur Fery (V.Brit.) - Flavio Cobolli (Tal.-9) 6:4, 7:6 (4), 6:0, Alexander Zverev (Nem.-2) - Taylor Fritz (USA-6) 6:4, 6:4, 6:2
Arthur Fery (V.Brit.) - Flavio Cobolli (Tal.-9) 6:4, 7:6 (4), 6:0, Alexander Zverev (Nem.-2) - Taylor Fritz (USA-6) 6:4, 6:4, 6:2