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Wimbledon: Fery prekvapujúco postúpil do semifinále, čaká ho Zverev

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Britský tenista Arthur Fery oslavuje po bodovom zisku v zápase proti Talianovi Flaviovi Cobollimu vo štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Wimbledon v Londýne 8. júla 2026. Foto: TASR/AP

Domáca senzácia Fery, 114. hráč svetového rebríčka, sa v boji o finále stretne s Nemcom Alexandrom Zverevom.

Autor TASR
Londýn 8. júla (TASR) - Britský tenista Arthur Fery prekvapujúco postúpil už do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V stredajšom štvrťfinále zdolal deviatku „pavúka“ Taliana Flavia Cobolliho 6:4, 7:6 (4), 6:0 a po 25 rokoch sa stal sa prvým držiteľom voľnej karty, ktorý sa prebojoval medzi najlepšiu štvorku vo dvojhre na londýnskej tráve. V roku 2001 sa to podarilo Goranovi Ivaniševičovi.

Domáca senzácia Fery, 114. hráč svetového rebríčka, sa v boji o finále stretne s Nemcom Alexandrom Zverevom. Druhý nasadený hráč si vo štvrťfinále poradil so šiestym nasadeným Američanom Taylorom Fritzom v troch setoch 6:4, 6:4, 6:2.

muži - dvojhra - štvrťfinále:

Arthur Fery (V.Brit.) - Flavio Cobolli (Tal.-9) 6:4, 7:6 (4), 6:0, Alexander Zverev (Nem.-2) - Taylor Fritz (USA-6) 6:4, 6:4, 6:2
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