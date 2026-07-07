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Wimbledon: Gauffová postúpila do semifinále dvojhry: Je to šialené

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Americká tenistka Coco Gauffová. Foto: TASR/AP

Coco Gauffová (USA-7) - Jessica Pegulová (USA-4) 4:6, 6:3, 6:3.

Autor TASR
Londýn 7. júla (TASR) - Americká tenistka Coco Gauffová postúpila prvýkrát v kariére do semifinále dvojhry na grandslamovom Wimbledone. Vo štvrťfinále zvíťazila na tráve All England Clubu v pozícii turnajovej sedmičky nad štvrtou nasadenou krajankou Jessicou Pegulovou 4:6, 6:3, 6:3. V dueli o účasť vo finále nastúpi vo štvrtok proti úspešnej zo súboja medzi Japonkou Naomi Osakovou a Češkou Karolínou Muchovou.

Gauffová bola po postupe medzi elitné kvarteto nadšená. „Je to šialené, veď pred Wimbledonom som dva roky na tráve nevyhrala ani jediný zápas. Som veľmi spokojná s úrovňou hry, ktorú som predviedla. Proti Jessice je to vždy náročné, nedá vám zadarmo ani jedinú loptičku. Na Wimbledone štartujem po siedmy raz a prvýkrát som pri nástupe necítila nervozitu. Snažím sa tento špeciálny turnaj užiť a zatiaľ sa mi to darí aj vďaka skvelým fanúšikom,“ uviedla dvojnásobná grandslamová šampiónka pre akreditované médiá.



ženy - dvojhra - štvrťfinále:

Coco Gauffová (USA-7) - Jessica Pegulová (USA-4) 4:6, 6:3, 6:3
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