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Wimbledon: Gauffová postúpila do semifinále dvojhry: Je to šialené
Coco Gauffová (USA-7) - Jessica Pegulová (USA-4) 4:6, 6:3, 6:3.
Autor TASR
Londýn 7. júla (TASR) - Americká tenistka Coco Gauffová postúpila prvýkrát v kariére do semifinále dvojhry na grandslamovom Wimbledone. Vo štvrťfinále zvíťazila na tráve All England Clubu v pozícii turnajovej sedmičky nad štvrtou nasadenou krajankou Jessicou Pegulovou 4:6, 6:3, 6:3. V dueli o účasť vo finále nastúpi vo štvrtok proti úspešnej zo súboja medzi Japonkou Naomi Osakovou a Češkou Karolínou Muchovou.
Gauffová bola po postupe medzi elitné kvarteto nadšená. „Je to šialené, veď pred Wimbledonom som dva roky na tráve nevyhrala ani jediný zápas. Som veľmi spokojná s úrovňou hry, ktorú som predviedla. Proti Jessice je to vždy náročné, nedá vám zadarmo ani jedinú loptičku. Na Wimbledone štartujem po siedmy raz a prvýkrát som pri nástupe necítila nervozitu. Snažím sa tento špeciálny turnaj užiť a zatiaľ sa mi to darí aj vďaka skvelým fanúšikom,“ uviedla dvojnásobná grandslamová šampiónka pre akreditované médiá.
Gauffová bola po postupe medzi elitné kvarteto nadšená. „Je to šialené, veď pred Wimbledonom som dva roky na tráve nevyhrala ani jediný zápas. Som veľmi spokojná s úrovňou hry, ktorú som predviedla. Proti Jessice je to vždy náročné, nedá vám zadarmo ani jedinú loptičku. Na Wimbledone štartujem po siedmy raz a prvýkrát som pri nástupe necítila nervozitu. Snažím sa tento špeciálny turnaj užiť a zatiaľ sa mi to darí aj vďaka skvelým fanúšikom,“ uviedla dvojnásobná grandslamová šampiónka pre akreditované médiá.
ženy - dvojhra - štvrťfinále:
Coco Gauffová (USA-7) - Jessica Pegulová (USA-4) 4:6, 6:3, 6:3
Coco Gauffová (USA-7) - Jessica Pegulová (USA-4) 4:6, 6:3, 6:3