Wimbledon: Kasatkinová postúpila suverénne do 3. kola dvojhry

ženy - dvojhra - 2. kolo:



Daria Kasatkinová (Rus.-11) - Jodie Burrageová (V. Brit.) 6:0, 6:2



ženy - dvojhra - 1. kolo:



Danielle Collinsová (USA) - Julia Grabherová (Rak.) 6:4, 6:4,

Sloane Stephensová (USA) - Rebecca Petersonová (Švéd.) 6:2, 6:3,

Elisabetta Cocciarettová (Tal.) - Camila Osoriová (Kol.) 6:3, 6:4,

Anett Kontaveitová (Est.) - Lucrezia Stefaniniová (Tal.) 6:4, 6:4,

Donna Vekičová (Chor.-20) - Šuaj Čang (Čína) 6:2, 6:3,

Jaqueline Adina Cristianová (Rum.) - Lucia Bronzettiová (Tal.) 6:3, 6:4



Londýn 5. júla (TASR) - Ruská tenistka Daria Kasatkinová postúpila suverénne do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V 2. kole v pozícii nasadenej jedenástky deklasovala domácu Britku Jodie Burrageovú 6:0, 6:2.Stredajší program na trávnatých dvorcoch All England Clubu opäť výrazne narušil dážď. Odložené zápasy 1. kola na vonkajších kurtoch viackrát prerušili. Bez prestávok sa hralo iba na centri a na dvorci číslo 1, ktoré disponujú zatváracou strechou.Do 2. kola podvečer postúpili Američanky Danielle Collinsová a Sloane Stephensová. Collinsová, vlaňajšia finalistka Australian Open, zdolala Rakúšanku Juliu Grabherovú 6:4, 6:4. Stephensová, šampiónka US Open z roku 2017, si poradila so Švédkou Rebbecou Petersonovou 6:2, 6:3.