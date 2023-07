Wimbledon: Keysová postúpila druhýkrát do singlového štvrťfinále

ženy - dvojhra - osemfinále:



Madison Keysová (USA-25) - Mirra Andrejevová (Rus.) 3:6, 7:6 (4), 6:2

Londýn 10. júla (TASR) - Americká tenistka Madison Keysová sa druhýkrát v kariére prebojovala do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V osemfinále v pozícii nasadenej dvadsaťpäťky vyradila talentovanú Rusku Mirru Andrejevovú 3:6, 7:6 (4), 6:2. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti víťazke súboja medzi Andrejevovej krajankou Jekaterinou Alexandrovovou a Bieloruskou Arinou Sobolenkovou.Keysová v prvom sete držala so súperkou krok do stavu 3:3, ďalšie tri gemy sa stali korisťou šestnásťročnej Andrejevovej. V druhom dejstve prehrávala Američanka už 1:4, no nezložila zbrane. Vyrovnala na 4:4 a vynútila si tajbrejk, v ktorom slávila úspech. Keysová začala meniť rytmus hry a častejšie chodiť na sieť, čo bol kľúč k obratu. Na začiatku tretieho setu odskočila Andrejevovej na 3:0 a zápas už dotiahla do víťazného konca. Po ôsmich rokoch tak na tráve All England Clubu opäť postúpila medzi elitnú singlovú osmičku.uviedla v pozápasovom interview Keysová, ktorá pred Wimbledonom vyhrala turnaj WTA v Eastbourne.