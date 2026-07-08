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Wimbledon: Kosťuková postúpila do semifinále dvojhry
Marta Kosťuková (Ukr.-12) - Jasmine Paoliniová (Tal.-13) 6:3, 6:2.
Autor TASR,aktualizované
Londýn 8. júla (TASR) - Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková postúpila do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V stredajšom štvrťfinále zvíťazila v pozícii nasadenej dvanástky nad trinástkou „pavúka“ Taliankou Jasmine Paoliniovou 6:3, 6:2. Semifinalistka tohtoročného Roland Garros tak vyrovnala svoje grandslamové maximum.
V semifinále sa Kosťuková stretne s 21-ročnou Češkou Lindou Noskovou. Turnajová deviatka zdolala 21. nasadenú Belgičanku Elise Mertensovú 6:3, 7:5 a pripísala si prvý postup do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji v kariére.
ženy - dvojhra - štvrťfinále:
Linda Nosková (ČR-9) - Elise Mertensová (Belg.-25) 6:3, 7:5, Marta Kosťuková (Ukr.-12) - Jasmine Paoliniová (Tal.-13) 6:3, 6:2
V semifinále sa Kosťuková stretne s 21-ročnou Češkou Lindou Noskovou. Turnajová deviatka zdolala 21. nasadenú Belgičanku Elise Mertensovú 6:3, 7:5 a pripísala si prvý postup do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji v kariére.
ženy - dvojhra - štvrťfinále:
Linda Nosková (ČR-9) - Elise Mertensová (Belg.-25) 6:3, 7:5, Marta Kosťuková (Ukr.-12) - Jasmine Paoliniová (Tal.-13) 6:3, 6:2