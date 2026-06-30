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Wimbledon: Majchrzak prešiel do 2. kola po výhre nad nasadeným Tabilom
Kamil Majchrzak (Poľ.) - Alejandro Tabilo (Čil.-30) 6:3, 7:5, 7:5.
Autor TASR
Londýn 30. júna (TASR) - Poľský tenista Kamil Majchrzak postúpil do druhého kola grandslamového turnaja vo Wimbledone. V prvom vyradil nasadenú tridsiatku Čiľana Alejandra Tabila po výsledku 6:3, 7:5 a 7:5.
muži - dvojhra - 1. kolo:
Adrian Mannarino (Fr.) - Titouan Droguet (Fr.) 6:2, 6:4, 6:1, Kamil Majchrzak (Poľ.) - Alejandro Tabilo (Čil.-30) 6:3, 7:5, 7:5, Jaime Faria (Portug.) - Šo Šimabukuro (Jap.) 7:6 (6), 6:3, 6:7 (2), 6:3, Valentin Royer (Fr.) - Harry Wendelken (V. Brit.) 4:6, 6:3, 6:3, 6:3, Yannick Hanfmann (Nem.) - Giovanni Mpetshi Perricard (Fr.) 6:7 (6), 7:6 (9), 6:2, 6:3
muži - dvojhra - 1. kolo:
Adrian Mannarino (Fr.) - Titouan Droguet (Fr.) 6:2, 6:4, 6:1, Kamil Majchrzak (Poľ.) - Alejandro Tabilo (Čil.-30) 6:3, 7:5, 7:5, Jaime Faria (Portug.) - Šo Šimabukuro (Jap.) 7:6 (6), 6:3, 6:7 (2), 6:3, Valentin Royer (Fr.) - Harry Wendelken (V. Brit.) 4:6, 6:3, 6:3, 6:3, Yannick Hanfmann (Nem.) - Giovanni Mpetshi Perricard (Fr.) 6:7 (6), 7:6 (9), 6:2, 6:3