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Wimbledon: Mihalíková s Nichollsovou vypadli v 1. kole štvorhry
Nasadené dvanástky nestačili na českú dvojicu Jesika Malečková a Miriam Škochová v dvoch setoch 2:6, 6:7 (3).
Autor TASR
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Londýn 2. júla (TASR) - Slovenská tenistka Tereza Mihalíková a Britka Olivia Nichollsová nepostúpili do druhého kola ženskej štvorhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Nasadené dvanástky nestačili na českú dvojicu Jesika Malečková a Miriam Škochová v dvoch setoch 2:6, 6:7 (3).
Slovensko-britskej dvojici, ktorá nedávno ovládla turnaj WTA 500 v Londýne, nevyšiel prvý set. Stratila v ňom dvakrát podanie a prehrala ho 2:6. V tom druhom hrala s Češkami vyrovnanú partiu, no v ôsmom geme nevyužila až štyri príležitosti na brejk a v dvanástom jeden setbal. Išlo sa tak do tajbrejku, v ktorom z prvých šiestich loptičiek získala len jednu. Skúsené české duo si náskok postrážilo a triumfovalo v tajbrejku 7:3, vďaka čomu postúpilo do druhého kola.
Slovensko má v debli ešte jedno zastúpenie. Rebecca Šramková nastúpi s Češkou Lindou Noskovou na svoj zápas prvého kola v piatok 3. júla proti francúzskej dvojici Elsa Jacquemotová a Diane Parryová.
Slovensko-britskej dvojici, ktorá nedávno ovládla turnaj WTA 500 v Londýne, nevyšiel prvý set. Stratila v ňom dvakrát podanie a prehrala ho 2:6. V tom druhom hrala s Češkami vyrovnanú partiu, no v ôsmom geme nevyužila až štyri príležitosti na brejk a v dvanástom jeden setbal. Išlo sa tak do tajbrejku, v ktorom z prvých šiestich loptičiek získala len jednu. Skúsené české duo si náskok postrážilo a triumfovalo v tajbrejku 7:3, vďaka čomu postúpilo do druhého kola.
Slovensko má v debli ešte jedno zastúpenie. Rebecca Šramková nastúpi s Češkou Lindou Noskovou na svoj zápas prvého kola v piatok 3. júla proti francúzskej dvojici Elsa Jacquemotová a Diane Parryová.
ženy - štvorhra - 1. kolo:
Jesika Malečková, Miriam Škochová (ČR) - Tereza MIHALÍKOVÁ, Olivia Nichollsová (SR/V.Brit.-12) 6:2, 7:6 (3)
Jesika Malečková, Miriam Škochová (ČR) - Tereza MIHALÍKOVÁ, Olivia Nichollsová (SR/V.Brit.-12) 6:2, 7:6 (3)