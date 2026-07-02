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Wimbledon: Molčan prehral v 2. kole s Lehečkom a vypadol

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Slovenský tenista Alex Molčan na grandslamovom turnaji vo Wimbledone v zápase 2. kola s Jiřím Lehečkom z Česka 2. júla 2026. Foto: TASR/AP

Dvadsaťosemročná slovenská jednotka nestačila po viac ako dvoch hodinách na nasadenú trinástku Jiřího Lehečku z Česka v troch setoch 3:6, 2:6 a 4:6.

Autor TASR
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Londýn 2. júla (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan skončil na grandslamovom turnaji vo Wimbledone v druhom kole. Dvadsaťosemročná slovenská jednotka nestačila po viac ako dvoch hodinách na nasadenú trinástku Jiřího Lehečku z Česka v troch setoch 3:6, 2:6 a 4:6.

Jediný slovenský zástupca v dvojhre držal s českou jednotkou v prvom sete krok. V ôsmom geme však prišiel o svoje podanie, Lehečka brejk potvrdil a zvíťazil 6:3. Druhý set sa spočiatku niesol v znamení strát podaní, Molčan prišiel o prvé dve, Lehečka o jedno. Stoprvý hráč rebríčka následne nevyužil až šesť brejkbalov a potom opäť stratil podanie. Lehečka to využil a ovládol druhý set presvedčivo 6:2.

Pred tretím setom sa Molčan ocitol v opatere lekárov, no po krátkom ošetrení pokračoval v stretnutí. Aj v ňom však prišiel o podanie pomerne rýchlo, už v treťom geme. To sa mu ešte podarilo získať späť a vyrovnať na 3:3, no hneď v ďalšom geme nezískal na podaní ani fiftín. Finalista tohtoročného turnaja ATP Masters 1000 v Miami si už náskok postrážil, zvíťazil v treťom sete 6:4 a vyradil Slováka z turnaja. Molčanovým maximom na Wimbledone tak zostáva účasť v treťom kole z roku 2022.



muži - dvojhra - 2. kolo:

Jiří Lehečka (ČR-13) - Alex MOLČAN (SR) 6:3, 6:2, 6:4
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