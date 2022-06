Wimbledon: Molčan proti Martinezovi, súperom Kleina bude Broady

Na archívnej snímke z 2. novembra 2021 slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová v zápase C-skupiny finálového turnaja Pohára Billie-Jean Kingovej proti Američanke Danielle Collinsovej v Prahe. Foto: TASR/AP

Na snímke poľská tenistka Iga Swiateková, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Londýn 24. júna (TASR) - Slovenský tenista Alex Molčan sa v 1. kole dvojhry vo Wimbledone stretne so Španielom Pedrom Martinezom. Lukáš Klein vo svojej premiére na grandslamovom podujatí nastúpi ako kvalifikant proti domácemu držiteľovi voľnej karty Liamovi Broadymu. Na Annu Karolínu Schmiedlovú čaká Švédka Rebecca Petersonová a Kristína Kučová si zmeria sily s Brazílčankou Laurou Pigossiovou. Rozhodol o tom piatkový žreb v Londýne.Kvarteto slovenských zástupcov vo dvojhre čakajú v úvodnom kole zhodne duely proti nenasadeným hráčom. Ak by Molčan vo svojom prvom zápase v hlavnej súťaži Wimbledonu v kariére uspel, v druhom by jeho súperom mohol byť Dán Holger Rune, nasadený ako č. 24. Klein by mohol v 2. kole naraziť na dvanásteho nasadeného Diega Schwartzmana z Argentíny. Pri oboch súbojoch Slovákov v prvom kole pôjde o prvý vzájomný zápas.Schmiedlová vedie vo vzájomnej bilancii s Petersonovou 2:1, naposledy v roku 2018 jej však v kvalifikácii na turnaji WTA v americkom Cincinnati podľahla 4:6 a 2:6. Súperkou úspešnejšej hráčky by v druhom kole mala byť nasadená 21-ka Talianka Camila Giorgiová. Kučová sa s Pigossiovou stretne premiérovo, postupujúca sa v druhom kole stretne s víťazkou duelu Shelby Rogersová (30-USA) - Petra Martičová (Chorv.).Organizátori Wimbledonu zakázali pre inváziu na Ukrajinu štart hráčom z Ruska a Bieloruska, na londýnskej tráve sa tak nepredstaví líder svetového rebríčka Daniil Medvedev. Absentovať bude pre zranenie nohy aj druhý hráč sveta Nemec Alexander Zverev. Turnajovou jednotkou je obhajca titulu Novak Djokovič, ktorého v prvom kole čaká Juhokórejčan Soon-woo Kwon. Španiel Rafael Nadal sa ako nasadená dvojka stretne s Franciscom Cerundolom z Argentíny.Najvyššie nasadená Poľka Iga Swiateková sa v prvom kole stretne s chorvátskou kvalifikantkou Janou Fettovou. Swiateková naposledy triumfovala na Roland Garros a ťahá 35-zápasovú šnúru bez prehry, keď vyhrala šesť turnajov za sebou. Po návrate na dvorce po ročnej absencii figuruje v ženskom pavúku Američanka Serena Williamsová, ktorá dostala od organizátorov voľnú kartu. Dvadsaťtrinásobná grandslamová šampiónka nastúpi v prvom kole ako nenasadená proti Francúzke Harmony Tanovej. Williamsová triumfovala vo Wimbledone sedemkrát, vlani sa tam zranila v dueli prvého kola.V reakcii na zákaz štartu ruských a bieloruských hráčov rozhodli riadiace orgány mužského a ženského profesionálneho okruhu ATP a WTA, že na najvýznamnejšom trávnatom turnaji sa nebudú udeľovať body do svetových rebríčkov.