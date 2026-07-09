< sekcia Šport
Wimbledon: Muchová zdolala Gauffovú a postúpila do finále dvojhry
Pre 29-ročnú Češku to bolo prvé wimbledonské semifinále v kariére, na ostatných grandslamových podujatiach sa už do tejto fázy prebojovala.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn 9. júla (TASR) - Česká tenistka Karolína Muchová sa stala prvou finalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Vo štvrtkovom semifinále na tráve v All England Clube zvíťazila nad siedmou nasadenou Coco Gauffovou z USA po trojsetovom boji 6:2, 1:6, 7:6 (10).
Muchová mala vynikajúci štart do zápasu. Američanku v prvom sete brejkla dvakrát za sebou a dotiahla ho do víťazného konca. V druhom dejstve začala robiť viac chýb a vo štvrtom geme Gauffová využila svoj deviaty brejkbal v stretnutí. Najvyššie nasadená semifinalistka sa výkonnostne zlepšila a Češke zobrala ďalšie podanie. V siedmom geme nestratila ani jeden fiftín, set ovládla v pomere 6:1 a vynútila si rozhodujúce tretie dejstvo. V jeho úvode Muchová predviedla čistú hru a mala aj príležitosti na brejk, ale nechopila sa ich. Obe hráčky set dopodávali do supertajbrejku, v ktorom uspela Muchová v pomere 12:10.
Pre 29-ročnú Češku to bolo prvé wimbledonské semifinále v kariére, na ostatných grandslamových podujatiach sa už do tejto fázy prebojovala. Vo finále sa na niektorom z turnajov „veľkej štvorky“ predstaví druhýkrát po Roland Garros 2023. Proti Gauffovej si zlepšila vzájomnú bilanciu na 2:6. „Som veľmi rada, že som vo finále. Znie to veľmi pekne. Bol to veľký boj, bolo to ako na horskej dráhe. Mečbal sem, mečbal tam, bolo to nervydrásajúce. Klepem sa a snažím sa to vstrebať, ale tá atmosféra bola neopísateľná. Ďakujem všetkým, že ste prišli,“ povedala Muchová v prvom pozápasovom rozhovore.
Muchová mala vynikajúci štart do zápasu. Američanku v prvom sete brejkla dvakrát za sebou a dotiahla ho do víťazného konca. V druhom dejstve začala robiť viac chýb a vo štvrtom geme Gauffová využila svoj deviaty brejkbal v stretnutí. Najvyššie nasadená semifinalistka sa výkonnostne zlepšila a Češke zobrala ďalšie podanie. V siedmom geme nestratila ani jeden fiftín, set ovládla v pomere 6:1 a vynútila si rozhodujúce tretie dejstvo. V jeho úvode Muchová predviedla čistú hru a mala aj príležitosti na brejk, ale nechopila sa ich. Obe hráčky set dopodávali do supertajbrejku, v ktorom uspela Muchová v pomere 12:10.
Pre 29-ročnú Češku to bolo prvé wimbledonské semifinále v kariére, na ostatných grandslamových podujatiach sa už do tejto fázy prebojovala. Vo finále sa na niektorom z turnajov „veľkej štvorky“ predstaví druhýkrát po Roland Garros 2023. Proti Gauffovej si zlepšila vzájomnú bilanciu na 2:6. „Som veľmi rada, že som vo finále. Znie to veľmi pekne. Bol to veľký boj, bolo to ako na horskej dráhe. Mečbal sem, mečbal tam, bolo to nervydrásajúce. Klepem sa a snažím sa to vstrebať, ale tá atmosféra bola neopísateľná. Ďakujem všetkým, že ste prišli,“ povedala Muchová v prvom pozápasovom rozhovore.
ženy - dvojhra - semifinále:
Karolína Muchová (ČR-10) - Coco Gauffová (USA-7) 6:2, 1:6, 7:6 (10)
Karolína Muchová (ČR-10) - Coco Gauffová (USA-7) 6:2, 1:6, 7:6 (10)