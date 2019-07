WIMBLEDON: Nadal postúpil suverénne do štvrťfinále dvojhry

Muži - dvojhra - osemfinále:



Rafael Nadal (3-Šp.) - Joao Sousa (Portug.) 6:2, 6:2, 6:2

Sam Querrey (USA) - Tennys Sandgren (USA) 6:4, 6:7 (7), 7:6 (3), 7:6 (5)

David Goffin (21-Belg.) - Fernando Verdasco (Šp.) 7:6 (9), 2:6, 6:3, 6:4

Roberto Bautista Agut (23-Šp.) - Benoit Paire (28-Fr.) 6:3, 7:5, 6:2

Wimbledon 8. júla (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal sa suverénnym spôsobom prebojoval do štvrťfinále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Dvojnásobný šampión z trávy All England Clubu zdolal v osemfinále ako nasadená trojka Portugalca Joaa Sousu 6:2, 6:2, 6:2. V dueli o postup do semifinále ho čaká víťaz amerického derby medzi Samom Querreym a Tenysom Sandgrenom.Nadal je medzi elitnou wimbledonskou osmičkou siedmykrát v kariére.uviedol Nadal v prvom interview.Trojnásobný wimbledonský víťaz Nemec Boris Becker na adresu Španiela uviedol, že v tomto toku hrá na tráve najlepší tenis v kariére.dodal držiteľ 18 grandslamových titulov.