Wimbledon: Najvyššie nasadení hráči sú Djokovič a Swiateková

Wimbledon 21. júna (TASR) - Obhajca titulu Novak Djokovič zo Srbska a španielsky tenista Rafael Nadal sú dvaja najvyššie nasadení hráči v mužskom singli na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Na tráve All England Clubu budú totiž chýbať svetová jednotka Rus Daniil Medvedev a dvojka Alexander Zverev z Nemecka. Medzi ženami je najvyššie nasadenou hráčkou líderka svetového rebríčka Iga Swiateková z Poľska. Nasadenie v utorok zverejnili organizátori turnaja.



Medvedev bude vo Wimbledone chýbať, keďže organizátori už dávnejšie zakázali štart Rusom a Bielorusom pre inváziu na Ukrajinu. Riadiace orgány svetového tenisu následne rozhodli, že na najvýznamnejšom trávnatom turnaji sa nebudú udeľovať body do rebríčkov. Zverev absentuje v Londýne pre zranenie členka. Najvyššie nasadení hráči tak budú svetová trojka Djokovič a štvorka Nadal, ktorí začnú na opačných stranách pavúka a naraziť na seba môžu až vo finále (10. júla).



Turnajovou jednotkou žien bude šampiónka Roland Garros Iga Swiateková. Medzi nenasadenými hráčkami je aj Američanka Serena Williamsová. Bývalá svetová jednotka a sedemnásobná wimbledonská šampiónka dostala od organizátorov turnaja voľnú kartu do dvojhry a na londýnskej tráve sa tak vráti do súťažného kolotoča.



V mužskej štvorhre je ôsmym nasadeným párom slovensko-austrálsky tandem Filip Polášek, John Peers, najvyššie nasadenou dvojicou sú Američan Rajeev Ram a Brit Joe Salisbury. Žreb Wimbledonu je na programe v piatok o 11.00 SELČ.