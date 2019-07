WIMBLEDON: Obhajkyňa titulu Kerberová vypadla už v 2. kole

Kerberová bez väčších problémov získala úvodné dejstvo, potom ale úplne stratila kontrolu nad zápasom a s turnajom sa nečakane rozlúčila už v prvom týždni po súboji s lucky loserkou z kvalifikácie.

Wimbledon 4. júla (TASR) - Obhajkyňa titulu na grandslamovom tenisovom Wimbledone Nemka Angelique Kerberová vypadla na londýnskej tráve už v 2. kole. Nad sily piatej nasadenej hráčky bola vo štvrtok Lauren Davisová z USA, ktorej podľahla v troch setoch 6:2, 2:6 a 1:6.



Kerberová bez väčších problémov získala úvodné dejstvo, potom ale úplne stratila kontrolu nad zápasom a s turnajom sa nečakane rozlúčila už v prvom týždni po súboji s "lucky loserkou" z kvalifikácie. Naposledy takto skoro skončila vo Wimbledone v roku 2013. Davisová sa v ďalšom kole stretne so Španielkou Carlou Suarezovou Navarrovou.



"Je to neuveriteľné," vyhlásila po zápase Davisová, ktorá po zdravotných problémoch začala tento rok mimo najlepšej 250-ky rebríčka a iba nedávno sa vrátila do elitnej stovky. "Bola to náročná cesta, pri ktorej som sa veľa spoznávala a učila sa ako hráčka i ako osobnosť. Teraz ešte viac verím vo svoje schopnosti," dodala Američanka. V ďalšom kole sa stretne so Španielkou Carlou Suarezovou Navarrovou.