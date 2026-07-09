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Wimbledon: Ostapenková a Arevalo získali titul v miešanej štvorhre

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Tenistka Jelena Ostapenková z Lotyšska a Marcelo Arevalo z El Salvádoru sa rozprávajú vo finálovom dueli mixu proti austrálskemu páru Marc Polmans a Storm Hunterová na grandslamovom turnaji vo Wimbledone vo štvrtok 9. júla 2026. Foto: TASR/AP

Vo štvrtkovom finálovom zápase triumfovali nad austrálskou dvojicou Storm Hunterová, Marc Polmans v troch setoch 4:6, 7:5 a 6:2.

Autor TASR
Londýn 9. júla (TASR) - Lotyšská tenistka Jelena Ostapenková a Salvádorčan Marcelo Arevalo získali titul v miešanej štvorhre na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Vo štvrtkovom finálovom zápase triumfovali nad austrálskou dvojicou Storm Hunterová, Marc Polmans v troch setoch 4:6, 7:5 a 6:2. Pre oboch je to prvý grandslamový titul v mixe.



mix - štvorhra - finále:

Jelena Ostapenková, Marcelo Arevalo (Lot./Salv.) - Storm Hunterová, Marc Polmans (Austr.) 4:6, 7:5, 6:2
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