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Wimbledon: Ostapenková a Arevalo získali titul v miešanej štvorhre
Vo štvrtkovom finálovom zápase triumfovali nad austrálskou dvojicou Storm Hunterová, Marc Polmans v troch setoch 4:6, 7:5 a 6:2.
Autor TASR
Londýn 9. júla (TASR) - Lotyšská tenistka Jelena Ostapenková a Salvádorčan Marcelo Arevalo získali titul v miešanej štvorhre na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Vo štvrtkovom finálovom zápase triumfovali nad austrálskou dvojicou Storm Hunterová, Marc Polmans v troch setoch 4:6, 7:5 a 6:2. Pre oboch je to prvý grandslamový titul v mixe.
mix - štvorhra - finále:
Jelena Ostapenková, Marcelo Arevalo (Lot./Salv.) - Storm Hunterová, Marc Polmans (Austr.) 4:6, 7:5, 6:2
Jelena Ostapenková, Marcelo Arevalo (Lot./Salv.) - Storm Hunterová, Marc Polmans (Austr.) 4:6, 7:5, 6:2